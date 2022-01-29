И это весьма серьёзная поддержка местных властей.

В этом месяце компания Intel раскрыла планы по строительству двух новых предприятий в штате Огайо, которые к 2025 году начнут выдавать продукцию, выпускаемую с использованием самой продвинутой на тот момент технологии Intel 18A. На эти нужды сама Intel готова потратить $20 млрд, но в перспективе до конца десятилетия объём инвестиций в проект может увеличиться до $100 млрд. Производитель хотел бы рассчитывать и на государственную поддержку, но пока субсидии готовы предоставить лишь власти штата Огайо, как отмечает Bloomberg.

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Источник изображения: Intel

Впрочем, выделенные $2,1 млрд почти являются рекордом как по меркам подобных инвестиционных проектов в США, так и с точки зрения истории штата, который с 1983 года выделил субсидий не сумму не более $5,7 млрд. Средства из суммы субсидий, предложенных компании Intel, менее чем на два трети состоят из прямых инвестиций, и примерно на треть состоят из налоговых льгот, которые будут предоставлены в случае реализации корпорацией плана по трудоустройству граждан на территории штата. Непосредственно на предприятиях Intel будут работать не менее 3000 человек, но сопутствующая инфраструктура и строительные работы обеспечат занятость около 20 тысяч человек.

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Власти штата также готовы компенсировать Intel часть расходов на строительство и вложиться в развитие инженерной инфраструктуры, необходимой для работы предприятий. Сверх указанной суммы в $2,1 млрд компания сможет получить льготы по налогу на недвижимость. Для сравнения, Samsung при строительстве своего предприятия в Техасе сможет рассчитывать лишь на прямую поддержку в сумме $27 млн, а также «размазанные» на десятилетия налоговые льготы на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов, хотя сам корейский гигант вложит в строительство нового предприятия не менее $17 млрд.