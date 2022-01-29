По принципу цепной реакции, блогер Kopite7kimi выдал информацию, которая связана с графическим процессором NVIDIA Hopper, но не имеет отношения к спору вокруг одноимённой торговой марки. По словам источника, данный графический процессор сохранит монолитный кристалл, а площадь последнего лишь чуть-чуть не дотянет до рубежа в 1000 кв.мм.
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Мало того, что сам по себе кристалл получится достаточно крупным, так ещё и принцип приверженности NVIDIA монолитной компоновке будет сохранён. Компания ведёт исследования по использованию многокристальной компоновки, но пока не готова реализовать эти разработки на практике. Напомним, что нынешний 7-нм графический процессор A100 имеет площадь 826 кв.мм, поэтому до рубежа в 1000 кв.мм осталось не так много. Впрочем, к нему компания приблизится уже в рамках использования 5-нм технологии TSMC, если слухи относительно происхождения графического процессора Hopper в старшей конфигурации верны.