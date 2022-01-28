Все усилия по трансформации бизнеса Intel, которые на протяжении нескольких лет прилагали предыдущие руководители корпорации, с наступлением пандемии оказались напрасными, поскольку в прошлом году выручка компании по-прежнему более чем на 50% зависела от рынка персональных компьютеров. Эксперты Citi считают, что в этом может крыться потенциальная уязвимость Intel, ибо в 2022 году рост рынка ПК должен замедлиться.
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С другой стороны, и падения наблюдаться не будет, просто двузначный прирост в процентах вернётся к средним показателям предыдущих лет. Напомним, непосредственно руководитель Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вчера заявил, что в текущем году подогревать спрос на новые ПК будет переход на Windows 11 со стороны корпораций. Сейчас в мире ежедневно реализуется более миллиона ПК, и генеральный директор Intel разделяет прогнозы многих аналитиков, что на таком уровне спрос сохранится в последующие годы.
По мнению многих отраслевых экспертов, нынешнее руководство Intel взяло правильный курс на трансформацию бизнеса и устранение проблем, порождённых предшественниками, но на реализацию всех планов уйдут годы, а потому пожинать плоды усилий Гелсингера придётся не так скоро, как хотелось бы. Беспокойство инвесторов усиливает и сохраняющийся дефицит компонентов, как и растущие складские запасы готовой продукции в мобильном сегменте.