В минувшем году, как известно, SK hynix приобрела китайское предприятие Intel по производству твердотельной памяти. Рассказывая о своих финансовых достижениях за прошлый год, как поясняет DigiTimes, корейский производитель выразил надежду, что полученные от Intel мощности позволят компании в текущем году удвоить выручку от реализации микросхем типа NAND.
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Представители SK hynix также заявили, что дефицит компонентов во второй половине года должен ослабнуть, и это позволяет рассчитывать на рост спроса на микросхемы памяти данной марки. При производстве оперативной памяти в текущем году компания намеревается придерживаться ориентации на максимизацию прибыли, поэтому объёмы производства DRAM будут регулироваться таким образом, чтобы не допускать излишнего снижения цен.