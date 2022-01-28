Это Alder Lake и Sapphire Rapids.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Двадцать шестого июля прошлого года компания Intel заявила о смене системы обозначений собственных техпроцессов, в результате чего для современных моделей, выпускаемых по технологии Enhanced SuperFin, было придумано более «престижное» обозначение «Intel 7». В годовом отчёте по форме 10-K компания пояснила, что новая система обозначений в действительности не затрагивает 10-нм процессоры, выпускаемые по предыдущим версиям этих технологических норм.

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Источник изображения: AnandTech

Ещё более давнюю систему обозначений напоминает ресурс AnandTech. Если следовать логике, только процессоры Alder Lake, Sapphire Rapids и некоторые производительные дискретные графические процессоры Intel имеют право носить обозначение «Intel 7».

Источник изображения: Intel

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Процессоры Tiger Lake и все версии Ice Lake официально считаются 10-нм и по сей день. В принципе, это чувствовалось и по терминологии, которую использовали представители Intel на квартальной отчётной конференции – отсылка к 10-нм техпроцессу то и дело звучала при обсуждении тех же процессоров Tiger Lake и Ice Lake.