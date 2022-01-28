Компания тратила на них почти пятую часть выручки.

Годовой отчёт по форме 10-K позволил понять, какие изменения в структуре расходов Intel произошли в прошлом году. Новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) возглавил Intel с середины февраля, поэтому на протяжении почти всего года он мог влиять на инвестиционную политику компании.

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Источник изображения: Intel

В 2020 году расходы на исследования и разработки Intel увеличила всего на 1%, а их доля по отношению к выручке не превышала 17,4%. В прошлом году расходы выросли сразу на $1,6 млрд или 12,1%, сосредоточившись на разработке новых продуктов в клиентском, серверном и автомобильных сегментах. Кроме того, дополнительные средства были направлены на освоение новых техпроцессов. Профильные расходы достигли доли в 19,2% по отношению к выручке Intel.

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Всего за 2021 год компания Intel потратила на освоение технологии Intel 4 (бывший 7-нм техпроцесс) не менее $1,325 млрд. Как подчеркнул на квартальном мероприятии Патрик Гелсингер, выручку от поставки первых изделий, выпускаемых по технологии Intel 4, компания начнёт получать лишь в 2024 году. Клиентские процессоры Meteor Lake будут производиться по этой технологии.