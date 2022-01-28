Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за дефицита чипов выручка от реализации Apple iPad рухнула на 14%
А долларовая инфляция подталкивает компанию к мысли о повышении цен.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
Падение цен на новые <b>RX 6500XT </b> - смотри

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в интервью CNBC поведал едва ли не больше интересной информации, чем на самом квартальном отчётном мероприятии. Выручка компании в минувшем квартале выросла на 11% до рекордных $124 млрд, но на направлении планшетов iPad она сократилась на 14% до $7,25 млрд. Фактически, именно планшеты пали жертвой усугубившегося дефицита полупроводниковых компонентов.

реклама

Источник изображения: Apple

Опять же, руководство компании пояснило, что в текущем квартале ситуация с доступностью чипов должна улучшиться, и всё упирается в доступность компонентов, выпускаемых по зрелым техпроцессам. Центральные процессоры, производимые по самым передовым техпроцессам, компания получает в достаточных количествах.

анонсы и реклама
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Одновременно усиливается и инфляционное давление. Дорожают не только компоненты, но и услуги по доставке продукции. Пока Apple избегает повышения цен на свои товары в США, но если фактор инфляции будет оказывать влияние на затраты компании в долгосрочном плане, придётся пойти на повышение цен.

#аналитика #apple #финансы #iphone #ipad #дефицит чипов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel рассчитывает на дополнительный рост рынка ПК в результате распространения Windows 11
Intel убеждена, что по структуре затрат ей не будет равных в отрасли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
68
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
11
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
16
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
3
Выбираю мощный блок питания форм-фактора SFX, для высокопроизводительного компактного ПК
1
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть первая
4

Сейчас обсуждают

aggile
08:08
переигрывать в любимки неплохо, это годный способ попасть в зону уюта и комфорта. Другой вопрос, что в перечисленное в статье я бы не стал играть даже в актуальное время.
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
Eirck Hankey
08:04
Как тебе такое, Илон Маск?
Илон Маск хочет купить аккаунт 19-летнего программиста за $5000, но парень попросил Tesla Model 3
Сергей Резник
08:00
Судя по тенденции, главное rgb пот ветка.... Ps: сарказм
Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
neSaint
07:59
За 26к на сегодняшний момент - с руками оторвут ) но по факту карта запаса не имеет
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
aggile
07:56
"Если раньше можно было брать любой SSD и он был способен годами хранить информацию без подпитки" Когда раньше ? 120ка смартбай, купленная в 14 году до сих пор жива, имеет конскую наработку в пе...
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
Леди Яга
07:55
Ух ты. Нашел чей-то скрин в интернете. Молодец. Не зачет. Фото железки в паре с бумажкой с именем в студию
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
Леди Яга
07:46
>> Ненадолго попал мне в руки Samsung SSD 980 на 1ТБ стоимостью примерно 140$ Тююю. Только хотела порадоваться за автора что он наконец-то хоть что-то купил не на помойке
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
Example
07:44
У России есть шанс улучшить экономику став страной производящей криптовалюту. Множество стран делают CBDC, компании тоже вводят эти технологии. В россии нужно это развивать. Привлечь криптопроекты в Р...
В. Путин рассказал о преимуществах майнинга в России, призвав ЦБ определить статус цифровых активов
Дмитрий
07:37
Когда этот сдохнет в домашнем пк то ты купишь такой же в 2 раза дешевле) майнинг чиа взбудоражил рынок и появились кучи моделей с большой перезаписью
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
Виталий Shokerxxx
07:35
ты уж определись за кого ты. тот же дедушка эпштейн думал что черные дыры не возможны так как уничтожают своей гравитацией время и пространство.. https://www.youtube.com/watch?v=0Jj_dpGTWm0
Астрономы утверждают, что Черных дыр во Вселенной в разы больше, чем песчинок на Земле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем