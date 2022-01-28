А долларовая инфляция подталкивает компанию к мысли о повышении цен.

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в интервью CNBC поведал едва ли не больше интересной информации, чем на самом квартальном отчётном мероприятии. Выручка компании в минувшем квартале выросла на 11% до рекордных $124 млрд, но на направлении планшетов iPad она сократилась на 14% до $7,25 млрд. Фактически, именно планшеты пали жертвой усугубившегося дефицита полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: Apple

Опять же, руководство компании пояснило, что в текущем квартале ситуация с доступностью чипов должна улучшиться, и всё упирается в доступность компонентов, выпускаемых по зрелым техпроцессам. Центральные процессоры, производимые по самым передовым техпроцессам, компания получает в достаточных количествах.

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Одновременно усиливается и инфляционное давление. Дорожают не только компоненты, но и услуги по доставке продукции. Пока Apple избегает повышения цен на свои товары в США, но если фактор инфляции будет оказывать влияние на затраты компании в долгосрочном плане, придётся пойти на повышение цен.