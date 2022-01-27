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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первые заказчики на техпроцесс Intel 18A связаны с оборонными разработками
Выручка от поставок профильной продукции начнёт поступать в 2025 году.
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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) использовал трибуну квартальной конференции для рассказа о прогрессе в сфере развития контрактного бизнеса компании, а потому не обошёл вниманием освоение так называемого техпроцесса Intel 18A, которое должно состояться к 2025 году. По крайней мере, к тому времени компания рассчитывает начать получать выручку от реализации соответствующих изделий.

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Источник изображения: Intel

Среди кандидатов на получение продукции класса Intel 18A будут и сторонние заказчики, как признался глава компании, причём трое из них уже получили необходимый программный инструментарий для разработки собственной продукции в соответствии с данными литографическими нормами. Все три компании, которые собираются в 2025 году заказывать у Intel выпуск продукции по технологии 18A, связаны с американской оборонной инициативой RAMP-C, которая предусматривает очень быстрый переход от выпуска прототипов к производству серийной продукции. Одним из залогов подобной скорости является размещение производственных мощностей на территории США, и в этом отношении Intel как раз пригодятся строящиеся предприятия в штате Огайо.

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Глава Intel также отметил, что в этом году сторонние заказчики начнут получать от компании образцы 16-нм продукции. Ранее отмечалось, что её выпуск будет налажен на специально выделенной линии в Ирландии, а применяться конечная продукция будет в автомобильном сегменте. Теперь Гелсингер поясняет, что коммерческий выпуск 16-нм чипов для этих нужд начнётся в 2023 году. В 2024 году компания рассчитывает начать получение выручки от реализации собственной продукции, выпускаемой по техпроцессу Intel 3.

#intel #полупроводники #литографическое производство
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