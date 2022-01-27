Инвесторы не особо разделяют оптимизм руководства компании.

Как отмечает издание Barron’s, ещё до выхода квартальной отчётности Intel аналитики давали противоречивые прогнозы относительно ближайшего будущего компании, поэтому снижение курса акций на два процента не стало большим сюрпризом.

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Источник изображения: Intel

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) приложил максимум усилий к формированию благоприятного впечатления о перспективах бизнеса корпорации. В сегменте ПК, по его словам, ежедневные объёмы реализации готовых систем уже приблизились к 1 млн штук, и структура спроса сильно отличается от той, что наблюдалась до пандемии. В одном домохозяйстве теперь насчитывается несколько персональных компьютеров, и выход на рынок операционной системы Windows 11 зарождает новый цикл обновления аппаратной части.

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Эксперты же сомневаются, что тенденция к организации удалённой работы продержится дольше конца текущего года, а усилия Intel по модернизации собственных технологий принесут плоды не ранее 2023 года, поэтому краткосрочные перспективы у акций компании не так уж хороши.