Как отмечает издание Barron’s, ещё до выхода квартальной отчётности Intel аналитики давали противоречивые прогнозы относительно ближайшего будущего компании, поэтому снижение курса акций на два процента не стало большим сюрпризом.
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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) приложил максимум усилий к формированию благоприятного впечатления о перспективах бизнеса корпорации. В сегменте ПК, по его словам, ежедневные объёмы реализации готовых систем уже приблизились к 1 млн штук, и структура спроса сильно отличается от той, что наблюдалась до пандемии. В одном домохозяйстве теперь насчитывается несколько персональных компьютеров, и выход на рынок операционной системы Windows 11 зарождает новый цикл обновления аппаратной части.
Эксперты же сомневаются, что тенденция к организации удалённой работы продержится дольше конца текущего года, а усилия Intel по модернизации собственных технологий принесут плоды не ранее 2023 года, поэтому краткосрочные перспективы у акций компании не так уж хороши.