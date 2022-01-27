Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel убеждена, что по структуре затрат ей не будет равных в отрасли
Отличный задел для ценовой войны.
анонсы и реклама
RTX 3050 на подходе в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
Падение цен на новые <b>RX 6500XT </b> - смотри
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты

На квартальной отчётной конференции Intel глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) хоть и не увлекался самобичеванием, вынужден был признать, что на протяжении пяти лет корпорация не меняла технологию выпуска своих серверных процессоров. Впрочем, с застоем в области 14-нм техпроцесса теперь покончено, и за прошедший год компания на 30% снизила себестоимость изготовления 10-нм процессоров.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Говоря о ценовых преимуществах собственной продукции, глава Intel подчеркнул, что сохраняющаяся ограниченная зависимость от услуг сторонних контрактных производителей позволяет компании удерживать стабильные цены. В будущем же это преимущество только будет усиливаться, а в дополнение к нему Intel рассчитывает вернуть себе технологическое лидерство. Когда-нибудь структура затрат компании достигнет такого состояния, что его не сможет повторить никто из конкурентов.

#intel #финансы #полупроводники #литографическое производство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первые заказчики на техпроцесс Intel 18A связаны с оборонными разработками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
49
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
8
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
8
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
7

Сейчас обсуждают

Леонид Волков
13:40
Криптолохотрон приближается к своему логическому завершению. Кто был с начала снимут сливки, а кто зашел вконце будет в долгах как в шелках. Брависимо!
27 января Биткоин снова перешёл к падению, обвалив весь рынок криптовалют
wolfire
13:36
а то что мифин и президент мошенники - это ничего да? вы знаете, большинству граждан страны по барабану какие доходы теряет государство и куда оно их планирует направить, они на своей шкуре чувствуют ...
Минфин озвучил позицию по регулированию криптовалют – контроль за всеми цифровыми переводами
GEN
13:36
оно про процессоры не слова не написало, соответственно под АМД или Интел имеется в виду компания, а доли в компании приобретаются через акции...Но оно об этом думаю не понимает.
Падение выручки Intel в клиентском сегменте на 7% не помешало назвать 2021 год лучшим в истории
wolfire
13:35
а если переводить с кашелька крипты на кошелек крипты, кто где узнает кто куда что отправил?
Минфин озвучил позицию по регулированию криптовалют – контроль за всеми цифровыми переводами
Lexagon
13:35
В Малайзии и Вьетнаме ограничивалось тестирование процессоров Intel на этапе конечной сборки. Кроме того, когда не хватало всех других комплектующих, сами процессоры Intel находили меньше покупателей,...
Intel рассчитывает на дополнительный рост рынка ПК в результате распространения Windows 11
Lat
13:34
Если я "вскукарекну", тебе мало не покажется. Не играй с огнём.
Минфин озвучил позицию по регулированию криптовалют – контроль за всеми цифровыми переводами
Asker 013
13:33
Мечутся, суетятся чины в непонимании что делать ....То обороняются, пытаются отгородиться от криптовалют, то желают тотального контроля, то типа зарегулировать в "доску"...Слабо им на решительные (нас...
Минфин РФ предложил новые правила операций с криптовалютой в России
123asda
13:32
тогда уж BUTTHEAD )
Crysis 4 станет по-настоящему «некстгенным» шутером, но релиз состоится ещё нескоро
Сева Шевченко
13:32
За счет всего хорошего против всего плохого - так бы сказали, и все бы вас поняли. )
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Motor Head
13:32
Ждем туземуна , хочу вездеход прикупить )))
27 января Биткоин снова перешёл к падению, обвалив весь рынок криптовалют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем