На квартальной отчётной конференции Intel глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) хоть и не увлекался самобичеванием, вынужден был признать, что на протяжении пяти лет корпорация не меняла технологию выпуска своих серверных процессоров. Впрочем, с застоем в области 14-нм техпроцесса теперь покончено, и за прошедший год компания на 30% снизила себестоимость изготовления 10-нм процессоров.
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Говоря о ценовых преимуществах собственной продукции, глава Intel подчеркнул, что сохраняющаяся ограниченная зависимость от услуг сторонних контрактных производителей позволяет компании удерживать стабильные цены. В будущем же это преимущество только будет усиливаться, а в дополнение к нему Intel рассчитывает вернуть себе технологическое лидерство. Когда-нибудь структура затрат компании достигнет такого состояния, что его не сможет повторить никто из конкурентов.