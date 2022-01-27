Илон Маск (Elon Musk) на квартальной конференции хоть и пообещал воздержаться от вывода на рынок новинок в этом году ради экономии ограниченных ресурсов, заявил, что подготовка к анонсу человекоподобного робота Tesla Bot станет для компании одной из важнейших задач в текущем году. Представят же его на суд публики, судя по всему, уже в следующем году.
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Первоначально такие роботы найдут применение на собственном предприятии Tesla в Техасе, где будут выпускаться параллельно с электромобилями и помогать компании на соответствующих операциях. В дальнейшем человекоподобным роботам предстоит решить проблему дефицита рабочих рук на рынке США. По мнению представителей Tesla, в будущем используемая для этих роботов платформа искусственного интеллекта станет самым мощным средством разработки в мире. Сейчас компания активно нанимает профильных специалистов.
Ранее Маск допускал мысль, что человекоподобные роботы Tesla смогут обретать уникальную «цифровую личность», которая подстраивается под интересы владельца, а предотвратить их восстание компания собирается за счёт децентрализации управления. Напротив, по мнению главы Tesla, если роботы будут активно использоваться на монотонных тяжёлых операциях, то человечество ждёт светлое будущее, которое пока ставят под вопрос существующие показатели рождаемости.