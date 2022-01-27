Финансовый директор NVIDIA на одном из недавних мероприятий призналась, что в условиях нестабильных поставок и ограниченных квот на выпуск чипов по контракту компания вынуждена совершать авансовые платежи партнёрам на сумму до $3,4 млрд в полугодие. Этого требуют долгосрочные контракты, которые всё чаще стали определять характер взаимоотношений заказчика и подрядчика в полупроводниковой отрасли.
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Квартальный отчёт Intel показал, что в четвёртом квартале компания тоже совершила авансовых платежей поставщикам на сумму $1,583 млрд. Это почти в девять раз больше, чем было выплачено контрагентам в четвёртом квартале 2020 года.
Как отметил на квартальной конференции генеральный директор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), компании пришлось перейти на заключение долгосрочных контрактов с поставщиками подложек, кремниевых пластин, технологического оборудования, а также с контрактными производителями, которые выпускают компоненты по заказу Intel. Не исключено, таким образом, что часть из $1,6 млрд в прошлом квартале досталась компании TSMC, и наверняка что-то перепало поставщику литографических сканеров ASML.