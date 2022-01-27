И мобильных тоже.

Квартальный отчёт Intel выявил интересную тенденцию. Количество отгруженных в отчётном периоде настольных компонентов выросло на 7% в годовом сравнении, а в последовательном оно выросло на все 15%. При этом количество компонентов для ноутбуков, отгруженных в четвёртом квартале, сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, хотя последовательно и выросло на 4%.

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Источник изображения: Intel

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В целом, по итогам года количество отгруженных компонентов для настольных и мобильных систем выросло на 8%, хотя средние цены изменялись неоднородно. В мобильном сегменте они снизились на 6%, а в настольном выросли на 3%. Как уже отмечалось сегодня, в годовом сравнении средние цены выросли на 11% в настольном сегменте и на 14% в мобильном. Ранее нам нередко приходилось отмечать, что выручка Intel в клиентском сегменте росла только за счёт увеличения средних цен, а количественные показатели поставок только падали. Теперь мы видим, что растут и они, причём быстрее, чем цены.