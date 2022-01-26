Умные технологии развиваются настолько стремительно, что многие пользователи даже не успевают следить за поколениями смартфонов, телевизоров и прочей техникой. Пожалуй, за последние 5 лет один из самых невероятных прорывов совершили компактные роботы-пылесосы. Многим данная категория устройств ещё не известна, а некоторые видели в работе самые первые примитивные машины. Что же, сегодня тот самый день, когда вы познакомитесь с невероятными возможностями, которые вам способен предоставить робот-пылесос ROIDMI EVA.
Дизайн новинки мало чем отличается от сотен подобных устройств, вот только всё самое интересное скрыто внутри маленькой коробочки, которая способна часами передвигаться по вашему дому в поисках пыли и мусора. Разработчики уверяют, что на одном заряде малыш может обойти 200 квадратных метров, а значит даже относительно большую квартиру он очистит несколько раз без передышки, что обеспечивается аккумулятором на 5200 мАч. Устройство управляется при помощи голосовых команд или удобного приложения. Кстати, при желании можно объединить пылесос с уже существующими устройства умного дома Alexa и Google Home, что значительно расширит возможности устройства.
ROIDMI EVA легко справляется с любым поручением. Производитель заявляет о наличии пяти полезных функций: мытьё полов при помощи швабры, сушка, удаление мусора и отходов, уничтожение бактерий и плесени, а также функция пылесоса. А ещё малыш без труда справится с шерстью домашних животных, что крайне важно для людей, страдающих аллергическими реакциями. При этом ROIDMI EVA не нуждается в постоянном уходе и может проработать 60 дней без ручной очистки благодаря 4-литровым бакам для воды и 3-литровой ёмкости для отходов. Внутри расположена система, позволяющая приводить пылесос в порядок после каждой уборки, а автоматическая сушка чистящих поверхностей избавит вас от бактерий и неприятных запахов. Всю информацию о работе устройства можно получить на светодиодном экране даже если малыш в этот момент трудится в другой комнате.
Пылесос получил мощный двигатель на 3200 Па, что позволяет не переживать о качестве уборки. 2 встроенные 4-дюймовые швабры покрыты антибактериальным слоем и вращаются со скоростью 180 раз в минуту, обладая давлением, сравнимым с тщательной ручной уборкой. Одной из главных фишек новинки стала продвинутая всенаправленная навигационная система LDS 360°. Производитель заявляет о высокой точности прибора, что позволяет ему не только находить мусор в больших комнатах, но и избегать определённых мест в доме. Доступна навигационная карта, открывающая широкие возможности для автономной уборки. Малыш никогда не заблудится, а также не застрянет под шкафом или креслом, благодаря интеллектуальному восприятию высоты. Он настолько любит своё дело, что готов отправиться в путешествие за мусором и пылью даже через высокие 20-мм пороги и другие препятствия. Если у вас днём было много дел, включите ROIDMI EVA ночью, ведь он прекрасно ориентируется в полной темноте.
Прямо сейчас пылесос предлагается со скидкой в 325 долларов, а финальная цена составила 674 доллара. Продажи стартовали на платформе Indiegogo, где ROIDMI EVA уже доказал свою уникальность, собрав на более 7000% больше инвестиций, чем требовалось для запуска в серию. Это настоящий рекорд не только для домашней техники, но и для многих других популярных категорий. Получить больше информации можно здесь и здесь.