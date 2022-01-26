К концу 2024 года в Японии должно начать работу предприятие TSMC, которое будет обслуживать интересы Sony и вероятных третьих клиентов, но именно указанная японская корпорация будет держателем менее чем 20% акций совместного предприятия. Как отмечает Nikkei Asian Review, строительство предприятия уже началось, а Sony сделала первые инвестиции, которые за пару лет могут достигнуть суммы в $500 млн.
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Для общего бюджета в $7 млрд это не так много, особенно учитывая будущую долю Sony в капитале СП. Впрочем, до половины затрат на строительство предприятия могут составить правительственные субсидии, поэтому и TSMC не останется внакладе. Другое дело, что японские власти потребуют от TSMC высокой степени лояльности. Компании придётся взять на себя обязательство поддерживать работу предприятия на протяжении не менее десяти лет, своевременно его модернизировать и увеличивать производительность в случае необходимости.