В прошлом квартале компания могла бы выпустить больше продукции, если бы не дефицит.

Выпускающая клавиатуры, мыши, колонки и веб-камеры компания Logitech в минувшем квартале столкнулась со снижением выручки на 2% в годовом сравнении, сославшись на высокую базу для сравнения, которую в 2020 году определяла пандемия с резко возросшим спросом на компьютерную периферию. Агентство Reuters выяснило у генерального директора Брэкена Дэррелла (Bracken Darrell), в прошлом квартале компания могла бы выпустить больше продукции, если бы не дефицит компонентов.

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Источник изображения: Logitech

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По его мнению, дефицит чипов будет сохраняться до конца текущего календарного года, но в Logitech надеются, что к тому моменту он хотя бы немного ослабнет. В 2020 году компания тоже сильно страдала от дефицита компонентов, поскольку переведённые на удалённую работу сотрудники компаний по всему миру бросились закупать веб-камеры и гарнитуры в значительно больших количествах, чем обычно.