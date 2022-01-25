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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA почти смирилась с развалом сделки по покупке Arm
Просто пока не хочет в этом признаваться.
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Когда представители Bloomberg попросили прокомментировать слухи о готовности NVIDIA к неблагоприятному исходу согласования сделки с Arm, сотрудники обеих компаний публично выразили прежний настрой на победу. Между тем, источник утверждает, что NVIDIA уже начала подводить своих партнёров к мысли о том, что сделку заключить не удастся.

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Источник изображения: NVIDIA

Впервые о намерениях купить Arm компания NVIDIA заявила в сентябре 2020 года, и рассчитывала завершить сделку через полтора года, но сейчас уже очевидно, что к марту этого сделать не удастся. Формально, стороны могут продлить сроки согласования даже после 13 сентября этого года, просто количество противников этой сделки начинает расти с пугающей скоростью. Британские, европейские и американские чиновники опасаются, что сделка создаст неконкурентные условия для развития рынка Arm-совместимых процессоров.

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Напомним, что владеющая ныне активами Arm японская корпорация SoftBank в случае отказа NVIDIA от намерений их купить сможет сохранить $1,25 млрд из того аванса в $2 млрд, который потенциальный покупатель сделал в качестве доказательства серьёзности своих намерений. По данным агентства Bloomberg, корпорация SoftBank теперь начинает задумываться над выводом Arm на фондовую биржу, и торопится в этом вопросе, рассчитывая выручить нормальные деньги на волне интересов к активам технологических компаний.

#nvidia #arm #сделка
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