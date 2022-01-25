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Новости Hardware Алексей Сычёв
Компания Compal стала крупнейшим контрактным производителем ноутбуков
На Тайване.
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Ресурс DigiTimes продолжает знакомить аудиторию с прогрессом тайваньских контрактных производителей. В сегменте ноутбуков ведущим игроком по итогам прошлого года удалось стать компании Compal Electronics, которая увеличила выручку на 17,8% до рекордных $44,4 млрд.

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Источник изображения: Compal

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Ведущими поставщиками ноутбуков являются Lenovo, Dell и HP Inc., но они преимущественно пользуются услугами контрактных производителей. Бизнес-модель ODM подразумевает, что заказчик формирует техническое задание на разработку и выпуск ноутбука, а все соответствующие заботы берёт на себя подрядчик. Compal Electronics как раз является партнёром подобного уровня, разрабатывающим и выпускающим ноутбуки для сторонних компаний. Неопределённость со спросом на ноутбуки в этом году не мешает Compal рассчитывать на увеличение профильной выручки на двухзначное количество процентов.

#ноутбуки #тайвань #odm #compal
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