Знаменитый тайваньский энтузиаст Hicookie решил не ограничиваться экстремальным разгоном младших процессоров Intel Core семейства Alder Lake, и испытал возможности модели Pentium G7400T по повышению базовой частоты. Под жидким азотом в материнской плате Gigabyte Z690 Aorus Tachyon её удалось увеличить до 187 МГц.
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Это позволило процессору с заблокированным на повышение множителем разогнаться до 5.8 ГГц. Активность сохранили два ядра и четыре потока. В тесте HWBot x265 4K был получен результат 7,393 кадра в секунду. Этот результат оказался лучшим не только в модельном зачёте Pentium G7400T, но и среди всех процессоров с двумя ядрами.