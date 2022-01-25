За счёт повышения базовой частоты до 187 МГц.

Знаменитый тайваньский энтузиаст Hicookie решил не ограничиваться экстремальным разгоном младших процессоров Intel Core семейства Alder Lake, и испытал возможности модели Pentium G7400T по повышению базовой частоты. Под жидким азотом в материнской плате Gigabyte Z690 Aorus Tachyon её удалось увеличить до 187 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, Hicookie

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Это позволило процессору с заблокированным на повышение множителем разогнаться до 5.8 ГГц. Активность сохранили два ядра и четыре потока. В тесте HWBot x265 4K был получен результат 7,393 кадра в секунду. Этот результат оказался лучшим не только в модельном зачёте Pentium G7400T, но и среди всех процессоров с двумя ядрами.