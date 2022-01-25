И она имеется в наличии.

К концу недели должны стартовать продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050, но ресурс VideoCardz последовательно продолжает знакомить нас с перечнем магазинов, где новинка уже доступна для заказа. Так, один из литовских магазинов демонстрирует видеокарту производства Gigabyte с тремя вентиляторами в составе системы охлаждения.

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Источник изображения: Kilobaitas

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Новинка имеется в наличии в количестве пяти экземпляров, доставить видеокарту продавец обязуется за несколько дней, а стоимость этого «несостоявшегося бюджетного хита» достигает 492 евро при рекомендованном для региона значении 279 евро. Указывается наличие 8 Гбайт памяти типа GDDR6 с частотой 14 ГГц, а вот характеристики графического процессора не уточняются.