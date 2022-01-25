Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Литве GeForce RTX 3050 предлагается почти за 500 евро
И она имеется в наличии.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

К концу недели должны стартовать продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050, но ресурс VideoCardz последовательно продолжает знакомить нас с перечнем магазинов, где новинка уже доступна для заказа. Так, один из литовских магазинов демонстрирует видеокарту производства Gigabyte с тремя вентиляторами в составе системы охлаждения.

реклама

Источник изображения: Kilobaitas

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Новинка имеется в наличии в количестве пяти экземпляров, доставить видеокарту продавец обязуется за несколько дней, а стоимость этого «несостоявшегося бюджетного хита» достигает 492 евро при рекомендованном для региона значении 279 евро. Указывается наличие 8 Гбайт памяти типа GDDR6 с частотой 14 ГГц, а вот характеристики графического процессора не уточняются.

#nvidia #видеокарты #gigabyte #ampere #geforce rtx 3050
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены на видеокарты останутся на высоком уровне до середины года
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
35
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
30
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
34
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
7
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
25
Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
2
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Леди Яга
08:00
Ни когда не работала в шитилике, а в ДНСе недавно новый диск себе покупала. Купленный сначала 4ТБ сигейт отнесла обратно и сразу же получила деньги назад. Черед пару дней немного добавила и купила 6ТБ...
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
Alexshanghai Over
07:58
с утра натроил курву в msi after burner =) 60гр в кибер панке qhd максимальные настройки dlss на качество и лучи на средние ~60-65фпс. а ты давай наяривай =))) ты бы купил 3080 ахахха. но только не ку...
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
Сергей Колесник
07:58
ОБС полагаю Одна Бабка Сказала, а второе не знаю, может про мудней что то)
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
Жорiн з Азову
07:57
В кожному украйинському склэпу тэж
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
Novvv
07:57
Как бы на первом боссе на 30 часов не встрять, пока слабые-сильные стороны никто не описал. Хорошо когда как в ДС3 все разжевано и описано. Посмотри стату по ДС3 в стиме, 17% игроков дошли до первого ...
Сюжетная линия в Elden Ring предусматривает примерно 30-часовое прохождение
Andy42
07:55
Запретить въезд личного транспорта в жилые зоны. Город для людей, а не для машин. Запретить строить жилые районы без общественного транспорта. Общественный транспорт 100% электрический.
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Леди Яга
07:53
Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
Дмитрий
07:52
196к против 125 )
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
Dm Pager
07:52
Почитаешь так везде − подумаешь, будто кроме майнеров и геймеров других − нормальных − людей не существует :j А между тем, уже много и коммерческих и экспериментальных программ с нейросетевыми алгорит...
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
Жорiн з Азову
07:51
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем