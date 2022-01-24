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Новости Hardware Алексей Сычёв
Твои глаза? Японцы научили платёжные системы распознавать человека в маске
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Задолго до наступления пандемии многие жители Японии в период активного распространения пыльцы растений носили медицинские маски в общественных местах, чтобы избежать проявлений аллергии. Стало быть, адаптация современных методов биометрической аутентификации к современным реалиям была для местных разработчиков актуальна уже долгое время.

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По информации ресурса Nikkei Asian Review, японской компании Glory удалось создать платёжную систему, распознающую клиента по лицу даже в том случае, если он носит медицинскую маску. Получившая название BioPay платёжная система проходит испытания в десяти магазинах и кафе одного из японских городов, а также на территории университета в Осаке.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

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На аутентификацию заранее зарегистрированного пользователя в системе и проведение платежа уходит не более пары секунд. В дальнейшем создатели рассчитывают адаптировать систему к особенностям работы магазинов самообслуживания, в которых нет кассиров и продавцов. Множество камер будет определять, какие товары покупатель взял с полки, а затем производить расчёт на выходе, опознавая его по лицу — даже если будет доступна лишь та его часть, которую не скрывает маска.

#биометрическая аутентификация #медицинские маски #платежные системы
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