Во втором полугодии улучшится ситуация с поставками графических плат.

Прежде чем притихнуть на неделю, тайваньский сайт DigiTimes выдаёт интересные новости одну за другой. Производители видеокарт в лице ASRock и TUL (PowerColor) пояснили ресурсу, что цены на видеокарты будут оставаться на высоком уровне в первом полугодии, поскольку спрос на них по-прежнему будет сложно удовлетворить.

реклама

Источник изображения: ASRock

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

С середины года увеличатся поставки подложек, используемых при производстве графических процессоров. Фактически, улучшение будет наблюдаться с середины февраля, но оно будет не таким заметным, как во втором полугодии. Во второй половине года увеличатся и поставки видеокарт – по крайней мере, тех, что используют графические процессоры AMD. Компания ASRock рассчитывает, что в этом году увеличит объёмы поставок видеокарт на двузначное количество процентов.