Прежде чем притихнуть на неделю, тайваньский сайт DigiTimes выдаёт интересные новости одну за другой. Производители видеокарт в лице ASRock и TUL (PowerColor) пояснили ресурсу, что цены на видеокарты будут оставаться на высоком уровне в первом полугодии, поскольку спрос на них по-прежнему будет сложно удовлетворить.
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С середины года увеличатся поставки подложек, используемых при производстве графических процессоров. Фактически, улучшение будет наблюдаться с середины февраля, но оно будет не таким заметным, как во втором полугодии. Во второй половине года увеличатся и поставки видеокарт – по крайней мере, тех, что используют графические процессоры AMD. Компания ASRock рассчитывает, что в этом году увеличит объёмы поставок видеокарт на двузначное количество процентов.