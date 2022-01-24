Трёхмерная компоновка начнёт пользоваться растущей популярностью.

Издание DigiTimes спешит поведать, на какие нужды TSMC собирается тратить растущие бюджеты, имеющие отношение к строительству новых предприятий. Сейчас на Тайване у TSMC есть четыре предприятия по тестированию и упаковке чипов, строящееся на севере острова пятое на 30% должно превзойти по своей площади четыре уже имеющихся. Оно сосредоточится на трёхмерной упаковке чипов, а серийную продукцию начнёт выдавать со второго полугодия.

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Источник изображения: TSMC

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Шестое предприятие может быть построено на юге Тайваня, в одном из двух возможных районов. В этом году, напомним, TSMC намеревается увеличить капитальные затраты до $40-44 млрд. Трёхмерная компоновка чипов требует тесной интеграции с другими этапами их производства, поэтому TSMC старается предложить клиентам соответствующие операции.