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Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководители предприятий в Китае и Вьетнаме убеждают сотрудников не уезжать на праздники
Многие не смогут вовремя вернуться, что усугубит дефицит продукции.
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Прошлый год с его не самыми сильными для Китая эпидемиологическими ограничениями, как подчёркивает Nikkei Asian Review, впервые за многие годы заставил местных жителей совершить менее миллиарда поездок в период новогодних каникул, которые в этой стране выпадают на начало февраля. В этом году поездок будет на треть больше, но работодатели озабочены сохраняющейся сложной обстановкой, из-за которой вовремя вернуться на предприятия смогут не все сотрудники.

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Источник изображения: Pixabay

Желающим остаться или ограничить выходные несколькими днями вместо недели компании готовы выплачивать сверхурочные и повышенные компенсации. Те, кто соглашается, нередко принимают эти средства без особой радости. В отношении желающих уехать работодатели предпринимают менее популярные меры, урезая их традиционные премии. Руководство считает, что у сотрудника, располагающего меньшей суммой в период каникул, не будет соблазна куда-то уехать.

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Во Вьетнаме складывается похожая ситуация – с той лишь разницей, что местные власти пока не готовы вводить контрольно-пропускные пункты на границе населённых пунктов, как это было сделано во время предыдущей волны пандемии. В целом, за прошлый год почти два миллиона вьетнамцев уехали из городов в деревню, поскольку были раздражены ограничениями своей деятельности из-за пандемии. Руководство предприятий, расположенных в обеих странах, теперь выражает опасения по поводу усугубления дефицита кадров после новогодних каникул. Во Вьетнаме в это время года тоже проводятся затяжные праздники.

#китай #дефицит #пандемия #вьетнам
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