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Новости Hardware Алексей Сычёв
Комбинация GeForce GTX 980 Ti и Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
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Оверклокер шведского происхождения Rauf использовал материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Apex для разгона не совсем типичной комбинации: видеокарты GeForce GTX 980 Ti той же марки и центрального процессора Intel Core i9-12900K.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

Упор был сделан именно на разгон процессора, поэтому он охлаждался жидким азотом, что и позволило ему на частоте 7125 МГц сохранить активность четырёх ядер и четырёх потоков. Использовался инженерный образец процессора, а итоговая частота была достигнута путём повышения базовой до 178 МГц при значении множителя 40x.

Источник изображения: HWBot, Rauf

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Непосредственно видеокарта довольствовалась штатной системой воздушного охлаждения и частотами 1500/8000 МГц. Данное сочетание компонентов и частот позволило автору эксперимента обновить абсолютный рекорд 3DMark2001 SE, который соответствует 252 503 баллам.

#экстремальный разгон #geforce gtx 980 ti #alder lake-s #core i9-12900k #3dmark2001 se
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