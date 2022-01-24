Битый небитого и всё такое.

Оверклокер шведского происхождения Rauf использовал материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Apex для разгона не совсем типичной комбинации: видеокарты GeForce GTX 980 Ti той же марки и центрального процессора Intel Core i9-12900K.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

Упор был сделан именно на разгон процессора, поэтому он охлаждался жидким азотом, что и позволило ему на частоте 7125 МГц сохранить активность четырёх ядер и четырёх потоков. Использовался инженерный образец процессора, а итоговая частота была достигнута путём повышения базовой до 178 МГц при значении множителя 40x.

Источник изображения: HWBot, Rauf

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Непосредственно видеокарта довольствовалась штатной системой воздушного охлаждения и частотами 1500/8000 МГц. Данное сочетание компонентов и частот позволило автору эксперимента обновить абсолютный рекорд 3DMark2001 SE, который соответствует 252 503 баллам.