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Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году на фондовом рынке фаворитами будут акции компаний облачного сегмента и поставщиков чипов
Инфраструктура для удалённой работы будет приносить участникам рынка всё меньше выгоды.
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Период благоприятной динамики курса акций компаний, чья деятельность связана с организацией удалённой работы, как считают аналитики Wedbush Securities, подошёл к концу. С другой стороны, новый год станет благоприятным периодом для компаний, имеющих отношение к облачной инфраструктуре, кибербезопасности и поставкам полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: NVIDIA

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В последнем случае специалисты Wedbush выделяют акции NVIDIA и Marvell. Надо сказать, что первая из компаний успела достаточно сильно диверсифицировать свой бизнес, чтобы выигрывать от положительной динамики рынка в серверном сегменте. По этой причине акции NVIDIA будут себя неплохо чувствовать, даже если спрос на игровые компоненты в текущем году несколько снизится. Впрочем, подобный сценарий в прогнозе Wedbush не упоминается. Акции Microsoft и Amazon вырастут на фоне стабильного спроса на облачную инфраструктуру, как считают авторы аналитической записки.

#nvidia #аналитика #финансы #microsoft #полупроводники #акции
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