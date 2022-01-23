Инфраструктура для удалённой работы будет приносить участникам рынка всё меньше выгоды.

Период благоприятной динамики курса акций компаний, чья деятельность связана с организацией удалённой работы, как считают аналитики Wedbush Securities, подошёл к концу. С другой стороны, новый год станет благоприятным периодом для компаний, имеющих отношение к облачной инфраструктуре, кибербезопасности и поставкам полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: NVIDIA

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В последнем случае специалисты Wedbush выделяют акции NVIDIA и Marvell. Надо сказать, что первая из компаний успела достаточно сильно диверсифицировать свой бизнес, чтобы выигрывать от положительной динамики рынка в серверном сегменте. По этой причине акции NVIDIA будут себя неплохо чувствовать, даже если спрос на игровые компоненты в текущем году несколько снизится. Впрочем, подобный сценарий в прогнозе Wedbush не упоминается. Акции Microsoft и Amazon вырастут на фоне стабильного спроса на облачную инфраструктуру, как считают авторы аналитической записки.