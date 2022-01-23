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Новости Hardware Алексей Сычёв
Biostar попыталась отречься от любой информации о материнских платах на базе Intel 700
Ещё бы, компанию Intel такая активность вряд ли обрадует.
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Как показывает практика, появление упоминаний о новых материнских платах в базе данных ЕЭК с высокой степенью вероятности позволяет говорить об их появлении в продаже, но компанию Biostar такие «откровения процедурного характера» явно не устроили, поскольку она наверняка испугалась реакции Intel на распространение соответствующей информации о продуктах на основе чипсетов серии 700.

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Источник изображения: Biostar

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На сайте Biostar даже появился пресс-релиз, призывающий не верить распространяемой третьими источниками информации о платах данной марки на основе новых чипсетов. Разработка данных плат, по словам производителя, ещё не завершена, поэтому опираться на имеющуюся информацию преждевременно и неосмотрительно. Достоверным источником данных о новых платах Biostar считает собственные пресс-релизы.

#intel #материнские платы #biostar #raptor lake
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