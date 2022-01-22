Пока это окно возможностей не закрыто и будет только расширяться.

В наш век стремительного распространения информации оверклокеры в известной степени работают против себя, активно рассказывая об успехе в разгоне процессоров Intel семейства Alder Lake-S, не имеющих предназначенного для этого свободного множителя. Как отметил сайт Tom’s Hardware Guide, представители Intel соответствующие новости сопроводили предсказуемым комментарием об отсутствии повреждений, вызванных разгоном процессоров, в списке гарантийных случаев. Другими словами, младшие процессоры Alder Lake-S для разгона официально не предназначены, а потому авторы соответствующих экспериментов действуют на свой страх и риск.

реклама

Источник изображения: YouTube, Der8auer

Как отмечает источник, Der8auer дал понять, что соответствующая возможность разгона данных процессоров по шине скоро появится и на материнских платах со слотами для памяти типа DDR4, а не только DDR5. По крайней мере, один из производителей материнских плат такое изделие на базе чипсета Intel B660 скоро на рынок выпустит.

анонсы и реклама <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -18 000р на MSI RTX 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus RTX 3070 со скидкой 15 000р

Принято считать, что возможность разгона процессоров Alder Lake-S методом повышения базовой частоты появилась из-за какой-то ошибки в микрокоде материнских плат, и компания Intel в будущем может блокировать такую функцию. Как всегда, у любителей разгона есть возможность подобрать подходящее сочетание процессора, материнской платы и версии BIOS, чтобы «застыть во времени», не желая уступать официальным рекомендациям производителя процессоров.