В наш век стремительного распространения информации оверклокеры в известной степени работают против себя, активно рассказывая об успехе в разгоне процессоров Intel семейства Alder Lake-S, не имеющих предназначенного для этого свободного множителя. Как отметил сайт Tom’s Hardware Guide, представители Intel соответствующие новости сопроводили предсказуемым комментарием об отсутствии повреждений, вызванных разгоном процессоров, в списке гарантийных случаев. Другими словами, младшие процессоры Alder Lake-S для разгона официально не предназначены, а потому авторы соответствующих экспериментов действуют на свой страх и риск.
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Как отмечает источник, Der8auer дал понять, что соответствующая возможность разгона данных процессоров по шине скоро появится и на материнских платах со слотами для памяти типа DDR4, а не только DDR5. По крайней мере, один из производителей материнских плат такое изделие на базе чипсета Intel B660 скоро на рынок выпустит.
Принято считать, что возможность разгона процессоров Alder Lake-S методом повышения базовой частоты появилась из-за какой-то ошибки в микрокоде материнских плат, и компания Intel в будущем может блокировать такую функцию. Как всегда, у любителей разгона есть возможность подобрать подходящее сочетание процессора, материнской платы и версии BIOS, чтобы «застыть во времени», не желая уступать официальным рекомендациям производителя процессоров.