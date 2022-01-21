Потенциально несостоявшиеся покупатели смогут решить, стоит ли им охотится за новинкой.

Известный ресурс VideoCardz основной целью своего существования считает борьбу с системой подписок о неразглашении, а потому с великой радостью сообщает, что старт продаж видеокарт GeForce RTX 3050 в исполнении партнёров NVIDIA, который намечен на 27 января, будет предваряться публикацией обзоров.

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Источник изображения: NVIDIA

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Необычным условием в этой последовательности является разделение двух событий на 24 часа во времени. То есть, обзоры появятся уже 26 января, а равно через сутки видеокарты поступят в продажу. Возможно, в условиях дефицита и нестабильных поставок потенциальные покупатели получат возможность принять решение, насколько новинка интересна им в принципе. Разочарованные в быстродействии или функциональных возможностях GeForce RTX 3050 просто не станут предпринимать попыток её купить в дальнейшем. Для всех прочих мало что изменится по сравнению с анонсами графических решений последних месяцев, разве что первая партия видеокарт обещает быть чуть более многочисленной, чтобы переждать бессмысленные и беспощадные китайские новогодние каникулы без особых потрясений для участников рынка.