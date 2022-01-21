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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Обзоры NVIDIA GeForce RTX 3050 будут опубликованы за сутки до старта продаж
Потенциально несостоявшиеся покупатели смогут решить, стоит ли им охотится за новинкой.
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Известный ресурс VideoCardz основной целью своего существования считает борьбу с системой подписок о неразглашении, а потому с великой радостью сообщает, что старт продаж видеокарт GeForce RTX 3050 в исполнении партнёров NVIDIA, который намечен на 27 января, будет предваряться публикацией обзоров.

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Источник изображения: NVIDIA

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Необычным условием в этой последовательности является разделение двух событий на 24 часа во времени. То есть, обзоры появятся уже 26 января, а равно через сутки видеокарты поступят в продажу. Возможно, в условиях дефицита и нестабильных поставок потенциальные покупатели получат возможность принять решение, насколько новинка интересна им в принципе. Разочарованные в быстродействии или функциональных возможностях GeForce RTX 3050 просто не станут предпринимать попыток её купить в дальнейшем. Для всех прочих мало что изменится по сравнению с анонсами графических решений последних месяцев, разве что первая партия видеокарт обещает быть чуть более многочисленной, чтобы переждать бессмысленные и беспощадные китайские новогодние каникулы без особых потрясений для участников рынка.

#nvidia #видеокарты #ampere #geforce rtx 3050
2
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G3XiQ
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Они по-моему до сих пор живы
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Celeron 9 GHz
14:09
Они ещё живы [Matrox] ?
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Михаил Соломонов
14:08
Не быстрее 1660с если без длсс.
В nVidia производительность новой RTX 3050 сравнивают с 5-летней GTX 1050
Kasyan
14:07
>Пока же на официальном сайте Intel можно найти информацию о начале монтажа технологического оборудования на предприятии Fab 34 в Ирландии, которое строится с 2019 года и должно быть запущено в строй ...
Intel приступила к монтажу оборудования на предприятии в Ирландии, где будут выпускаться 7-нм компоненты
ахахах
14:06
а жопу там чем вытирать.Майкой што-ли.Это беда,если так ходить приходится
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G3XiQ
14:06
Пущая в Иркутске строят , пресной воды дахера.
Intel приступила к монтажу оборудования на предприятии в Ирландии, где будут выпускаться 7-нм компоненты
Твоя мамка
14:05
Не не, ты не шаришь, это все амд портит
Биткоин обвалился на новостях о запрете криптовалют в РФ, а Эфир бьёт ценовые антирекорды
warmuza
14:04
не забудь выложить фото купленной за 200р на авито коробки из-под 3060
Обзоры NVIDIA GeForce RTX 3050 будут опубликованы за сутки до старта продаж
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