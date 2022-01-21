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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel приступила к монтажу оборудования на предприятии в Ирландии, где будут выпускаться 7-нм компоненты
В новом варианте технология носит обозначение «Intel 4».
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Сегодня компания Intel должна будет поделиться официальными подробностями по поводу освоения новой производственной площадки в штате Огайо, где скоро появится первое предприятие стоимостью $20 млрд, а в случае необходимости смогут разместиться ещё семь. Пока же на официальном сайте Intel можно найти информацию о начале монтажа технологического оборудования на предприятии Fab 34 в Ирландии, которое строится с 2019 года и должно быть запущено в строй в 2023 году.

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Источник изображения: Intel

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Здесь Intel будет выпускать компоненты по так называемой технологии Intel 4, которая ранее отождествлялась с 7-нм техпроцессом. На строительство предприятия выделено не менее $7 млрд, и после его запуска производственные мощности компании в этой стране удвоятся. Пресс-релиз намекает на использование на этой площадке так называемой EUV-литографии, что вполне закономерно с учётом применения технологии Intel 4. В континентальной части Европы у Intel тоже должны появиться новые предприятия, но пока компания не определилась с местом их строительства.

#intel #полупроводники #литографическое производство #euv
2
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>Пока же на официальном сайте Intel можно найти информацию о начале монтажа технологического оборудования на предприятии Fab 34 в Ирландии, которое строится с 2019 года и должно быть запущено в строй ...
Intel приступила к монтажу оборудования на предприятии в Ирландии, где будут выпускаться 7-нм компоненты
ахахах
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