Сегодня компания Intel должна будет поделиться официальными подробностями по поводу освоения новой производственной площадки в штате Огайо, где скоро появится первое предприятие стоимостью $20 млрд, а в случае необходимости смогут разместиться ещё семь. Пока же на официальном сайте Intel можно найти информацию о начале монтажа технологического оборудования на предприятии Fab 34 в Ирландии, которое строится с 2019 года и должно быть запущено в строй в 2023 году.
реклама
Здесь Intel будет выпускать компоненты по так называемой технологии Intel 4, которая ранее отождествлялась с 7-нм техпроцессом. На строительство предприятия выделено не менее $7 млрд, и после его запуска производственные мощности компании в этой стране удвоятся. Пресс-релиз намекает на использование на этой площадке так называемой EUV-литографии, что вполне закономерно с учётом применения технологии Intel 4. В континентальной части Европы у Intel тоже должны появиться новые предприятия, но пока компания не определилась с местом их строительства.