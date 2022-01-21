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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i3-12300 на частоте 5611 МГц оказался лучшим в Cinebench R20
Среди процессоров с четырьмя ядрами.
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Пусть Der8auer и взял на себя просветительскую функцию в вопросе разгона младших процессоров семейства Alder Lake-S, численное превосходство остальных оверклокеров просто неминуемо приводит к тому, что количество профильных рекордов в сфере экстремального разгона возрастает буквально каждый час. Вот и в Cinebench R20 на первом месте среди процессоров с четырьмя ядрами оказалась модель, лишённая удобного для таких экспериментов свободного множителя.

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Источник изображения: HWBot, Sergmann

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Как можно судить по иллюстрации, приложенной немецким энтузиастом с псевдонимом Sergmann, базовую частоту процессора Core i3-12300 при помощи материнской платы Gigabyte Z690 Aorus Tachyon удалось поднять до 144 МГц, что в сочетании со значением множителя 39х обеспечило итоговую частоту 5611 МГц. Процессор, охлаждаемый жидким азотом, в указанном режиме сохранил активность четырёх ядер и восьми потоков. В тесте Cinebench R20 был получен результат 4506 баллов, который соответствует первому месту среди всех моделей с четырьмя ядрами.

#intel #экстремальный разгон #alder lake-s #cinebench r20 #intel z690 #core i3-12300
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Celeron 9 GHz
12:32
Оверклокинг жив :)
Intel Core i3-12300 на частоте 5611 МГц оказался лучшим в Cinebench R20
Твоя мамка
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