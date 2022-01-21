Это старшее графическое решение, ранее известное под обозначением DG2-512EU.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Известный блогер из Таиланда нашёл в базе данных SiSoftware результаты тестирования настольной системы на базе процессора Intel Coffee Lake-S и дискретной видеокарты семейства Intel Arc Alchemist (DG2) с 512 исполнительными блоками и 4096 шейдерными процессорами. По всей видимости, видеокарта несёт на борту 16 Гбайт памяти, а частота графического процессора у конкретного экземпляра достигает 2.1 ГГц.

реклама

Источник изображения: SiSoftware

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus RTX 3070 со скидкой 15 000р

По данным ресурса VideoCardz, продемонстрированный в указанном пакете уровень быстродействия позволяет сравнивать видеокарту Intel DG2 не только с NVIDIA GeForce RTX 3070, но и с GeForce RTX 3070 Ti. Увы, в первом квартале такая новинка Intel вряд ли появится, поскольку начать возвращение на рынок дискретной графики компания решила с мобильных решений семейства Arc Alchemist.