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Новости Hardware Алексей Сычёв
Дискретная видеокарта серии Intel Arc Alchemist способна соперничать с GeForce RTX 3070 Ti
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Известный блогер из Таиланда нашёл в базе данных SiSoftware результаты тестирования настольной системы на базе процессора Intel Coffee Lake-S и дискретной видеокарты семейства Intel Arc Alchemist (DG2) с 512 исполнительными блоками и 4096 шейдерными процессорами. По всей видимости, видеокарта несёт на борту 16 Гбайт памяти, а частота графического процессора у конкретного экземпляра достигает 2.1 ГГц.

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Источник изображения: SiSoftware

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По данным ресурса VideoCardz, продемонстрированный в указанном пакете уровень быстродействия позволяет сравнивать видеокарту Intel DG2 не только с NVIDIA GeForce RTX 3070, но и с GeForce RTX 3070 Ti. Увы, в первом квартале такая новинка Intel вряд ли появится, поскольку начать возвращение на рынок дискретной графики компания решила с мобильных решений семейства Arc Alchemist.

#intel #nvidia #видеокарты #ampere #бенчмарки #geforce rtx 3070 ti #dg2 #intel arc alchemist
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