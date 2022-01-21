Известный блогер из Таиланда нашёл в базе данных SiSoftware результаты тестирования настольной системы на базе процессора Intel Coffee Lake-S и дискретной видеокарты семейства Intel Arc Alchemist (DG2) с 512 исполнительными блоками и 4096 шейдерными процессорами. По всей видимости, видеокарта несёт на борту 16 Гбайт памяти, а частота графического процессора у конкретного экземпляра достигает 2.1 ГГц.
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По данным ресурса VideoCardz, продемонстрированный в указанном пакете уровень быстродействия позволяет сравнивать видеокарту Intel DG2 не только с NVIDIA GeForce RTX 3070, но и с GeForce RTX 3070 Ti. Увы, в первом квартале такая новинка Intel вряд ли появится, поскольку начать возвращение на рынок дискретной графики компания решила с мобильных решений семейства Arc Alchemist.