Агентство Bloomberg вполне адекватно истолковало намерения корпорации Intel, которая через несколько часов проведёт мероприятие с участием генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) и старшего вице-президента Кейвана Эсфарджани (Keyvan Esfarjani). Предполагается, что на нём представители Intel поведают о планах строительства предприятия в одном из штатов, где до сих пор компания ничего не выпускала.
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Из неофициальных источников известно, что новым местом вполне может стать штат Огайо, а бюджет строительства достигнет $20 млрд. Губернатор штата тоже готовится сделать сегодня какое-то важное для экономической жизни региона заявление, что недвусмысленно намекает на высокую вероятность появления нового предприятия Intel именно в этой части США. Напомним, что ранее корпорация изъявила желание построить два дополнительных предприятия в Аризоне.
Вообще, новый глава Intel исповедует подход опережающего строительства производственных корпусов – эта часть процесса создания новых мощностей требует наименьших материальных затрат, но растянута во времени. Если у компании будет некоторый запас свободных зданий, то она быстрее сможет монтировать в цехах производственное оборудование в случае необходимости наладить выпуск продукции в сжатые сроки.