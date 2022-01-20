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Новости Hardware Алексей Сычёв
Европейские власти разработают закон о стимулировании локальной полупроводниковой отрасли к февралю
В черновом варианте, который наверняка вызовет активные дебаты.
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Как отмечает Reuters со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), в феврале местные законодатели должны разработать черновой вариант пакета мер по регулированию и поддержке локальной полупроводниковой отрасли. Часть инициатив, предусматриваемых новым законом, будет направлена на развитие производства и исследовательских работы в этой сфере.

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Источник изображения: DigiTimes

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Авторы инициативы по-прежнему настаивают, что к концу десятилетия на территории Европы должно производиться не менее 20% полупроводниковых компонентов, выпускаемых мировой промышленностью. Европа не желает мириться с зависимостью от внешних поставщиков полупроводниковой продукции и неопределённостью, порождаемой таким распределением. Напомним, что многие европейские производители чипов уже намекали об отсутствии существенного спроса на передовые техпроцессы на местном рынке, призывая вместо этого уделять внимание зрелым техпроцессам. С весны прошлого года европейских политиков в этом контексте активно обхаживает генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) – компания должна в скором времени определиться, где построит своё европейское предприятие по обслуживанию сторонних клиентов. Пока под соответствующие нужды выделена часть производственных линий в Ирландии.

#полупроводники #литографическое производство #европа
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