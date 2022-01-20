Самые интересные цитаты представителей ASML на квартальной отчётной конференции уже стали основой для материалов ведущих информационных агентств, а нам лишь осталось поставить точку в изучении стенограммы этого мероприятия, упомянув тему географической диверсификации производства.
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В последнее время о данной проблеме принято часто говорить в контексте нарушенных логистических цепочек и роста геополитической напряжённости, поэтому присутствовавшие на квартальном мероприятии ASML аналитики не упустили такой вопрос из виду.
Руководство компании пояснило, что ему в целом не чужда идея вертикальной интеграции бизнеса, поэтому поставщики необходимых компонентов время от времени становятся частью этого холдинга. Если же говорить о географической диверсификации, то сейчас предприятия ASML распределены по 60 регионам планеты, основная часть сконцентрирована в Европе, США, Японии, Тайване, Китае и Южной Корее. Этот список не будет статичным, как пояснили представители компании. Предприятия ASML могут появиться в тех местах, где их сейчас нет. Не в последнюю очередь при выборе новой площадки будут рассматриваться доступ к квалифицированной рабочей силе и наличие субсидий от местного правительства.