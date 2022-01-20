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Издание Bloomberg продолжает делиться впечатлениями руководства ASML от сложившейся ситуации на рынке литографического оборудования. Компания не может в полной мере увеличить объёмы выпуска профильной продукции, поскольку её поставщики тоже страдают от дефицита чипов, необходимых для создания литографических сканеров.

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В структуре ASML даже появились специалисты, ответственные непосредственно за решение проблем с поставками чипов. Они звонят поставщикам и пытаются договориться о выделении необходимого количества компонентов. В противном случае круг замкнётся, и выпускать больше чипов клиенты ASML не смогут, поскольку не получат в достаточных количествах нужное технологическое оборудование.

Источник изображения: ASML

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В прошедшем квартале ASML отгрузила 12 сканеров для работы с EUV-литографией, которая используется в рамках передовых техпроцессов. По итогам текущего года количество поставленных EUV-сканеров должно достичь 55 штук. В целом за прошлый год компании удалось удвоить портфель заказов до 26,2 млрд евро. Спрос на оборудование настолько велик, что ASML вынуждена сперва отгружать сканеры клиентам, и только потом проводить их выходное тестирование уже на местах.