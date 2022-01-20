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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Каждый сканер ASML для выпуска чипов по технологии 18A будет стоить компании Intel более $340 млн
А их будет нужно несколько штук на оснащение только одного предприятия.
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Ещё в 2019 году компания ASML заявляла, что оборудование с высоким значением апертуры у неё готовы заказывать три клиента, а количество нужных им EUV-сканеров данного класса достигает 12 штук. Как поясняет Reuters, в 2023 году ASML отгрузит своим клиентам первые пять прототипов соответствующих установок, а каждый экземпляр серийной машины будет стоить $300 млн.

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Источник изображения: ASML

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Если же говорить о сканере серии TWINSCAN EXE:5200, который Intel собирается с 2025 года использовать для выпуска продукции по технологии 18A, то он будет стоить не менее $340 млн, как признались представители производителя. Как правило, среднее предприятие по производству процессоров требует от девяти до восемнадцати подобных установок, так что освоение передовых техпроцессов останется для Intel очень дорогим удовольствием.

#intel #финансы #полупроводники #литографическое производство #asml #euv
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