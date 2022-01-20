Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По размеру выручки AMD почти догнала NVIDIA
И вошла в десятку лидеров рынка.
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Агентство Gartner не стало дожидаться выхода квартальной отчётности AMD, Intel и NVIDIA, чтобы сделать выводы о перестановках в сегменте полупроводниковых компонентов с точки зрения величины выручки. Утраченное в 2018 году звание крупнейшего поставщика чипов компания Samsung Electronics вернула по итогам года прошлого, как утверждают авторы исследования. Теперь Intel считается вторым по величине поставщиком чипов с точки зрения выручки, а по темпам роста этого показателя она вообще оказалась в аутсайдерах.

реклама

Источник изображения: Gartner

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Зато NVIDIA и AMD порадовали увеличением выручки на 52,7% и 64,4% соответственно, причём последней это позволило войти в первую десятку. Члены этого списка контролируют более половины мировой выручки от реализации полупроводниковых компонентов. Сама NVIDIA поднялась с десятого места на девятое. Успеху же Samsung способствовал рост спроса на микросхемы памяти и высокие цены на этот вид продукции, в итоге компания выручила на 31,6% больше, чем годом ранее. В целом выручка полупроводникового сегмента увеличилась на 25,1% до $583 млрд, впервые преодолев планку в половину триллиона долларов США.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы #полупроводники #gartner
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel станет первым покупателем сканера ASML нового поколения
Рублёвая цена AMD Radeon RX 6500 XT тоже известна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
129
Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
42
Первые шаги в оверклокинге: что купить
98
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
25
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
51
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
6
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
7
Winter Sale: ключи на Windows 10 и Windows 11 доступны по цене от $7.43
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
+

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
09:16
Так Шнур и так несколько лет назад купил за свой счет квартиру женщине, которая не то в бараке, не то в конюшне старой какой то жила. А что надо как Эдвард бил и им подобные на камеру ходить что то ра...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
-=metallist=-
09:10
Так все решается просто - звоните в свою управляющую компанию и уведомляете, что в связи с неоказанием услуг, вы перестаете им платить всем домом и пусть чешутся. Вот посмотрите - сразу прибегут с лоп...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
rusbear
09:10
Как разрешение влияет на интерес игры? Не, я понимаю, что 240х320 ухудшит восприятие игры и снизит интерес. Но в чем разница в интересе между фулхд и 2к/4к?
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
Виталий Shokerxxx
09:09
мобилки рулят. графа не хуже чем в пека.. цена можно взять за 30к норм смарт и шпилить в игоры...+ мона проецировать изображение на тв моник по вафле..
Фил Спенсер: покупка Activision Blizzard позволит Microsoft занять конкурентную позицию в сегменте мобильных игр
VRoman
09:08
Но даунклокнутый 8100 не впечатляет.
GEEKOM выпуcтила 4-х ядерный мини-ПК Mini IT8
Savangard
09:08
Мне иногда кажется, что у тебя расстройство. Пишешь одни и те же сообщения про свою квартиру, потом стираешь. То у тебя она одна, то 4, то 2.
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ, а GeForce RTX 3060 стала самой популярной 20 января
Виталий Shokerxxx
09:08
ага.. так то как и фритуплей очень на пике мобилки прям лярды хомяков..
Фил Спенсер: покупка Activision Blizzard позволит Microsoft занять конкурентную позицию в сегменте мобильных игр
Виталий Shokerxxx
09:07
да все ужо поняли что интуля амуде и невидиа. клепаюбт то что им выгодно.. а на геймеров всем плевать.. сколько там раджа рожает свои поделия ужо лет 5??
У Intel есть крупный заказчик майнингового оборудования
Даниил Андронов
09:06
Так и с первым Сталкером так было, в итоге сменив движок вышел несколько лет спустя.
GSC Game World в грубоватой форме прокомментировала слух о возможном переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год
Sdfgjj fgghj
09:06
Спасибо, ваш ответ, в общем и есть причина - смена общественных устоев, женщины как и мужчины теперь хотят жить для себя P.S. я никто чтобы судить плохо это или хорошо, но рождаемость от этого падает...
Илон Маск обеспокоен тем, что спад рождаемости может нарушить его планы относительно освоения Марса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем