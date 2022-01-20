Агентство Gartner не стало дожидаться выхода квартальной отчётности AMD, Intel и NVIDIA, чтобы сделать выводы о перестановках в сегменте полупроводниковых компонентов с точки зрения величины выручки. Утраченное в 2018 году звание крупнейшего поставщика чипов компания Samsung Electronics вернула по итогам года прошлого, как утверждают авторы исследования. Теперь Intel считается вторым по величине поставщиком чипов с точки зрения выручки, а по темпам роста этого показателя она вообще оказалась в аутсайдерах.
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Зато NVIDIA и AMD порадовали увеличением выручки на 52,7% и 64,4% соответственно, причём последней это позволило войти в первую десятку. Члены этого списка контролируют более половины мировой выручки от реализации полупроводниковых компонентов. Сама NVIDIA поднялась с десятого места на девятое. Успеху же Samsung способствовал рост спроса на микросхемы памяти и высокие цены на этот вид продукции, в итоге компания выручила на 31,6% больше, чем годом ранее. В целом выручка полупроводникового сегмента увеличилась на 25,1% до $583 млрд, впервые преодолев планку в половину триллиона долларов США.