И вошла в десятку лидеров рынка.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Агентство Gartner не стало дожидаться выхода квартальной отчётности AMD, Intel и NVIDIA, чтобы сделать выводы о перестановках в сегменте полупроводниковых компонентов с точки зрения величины выручки. Утраченное в 2018 году звание крупнейшего поставщика чипов компания Samsung Electronics вернула по итогам года прошлого, как утверждают авторы исследования. Теперь Intel считается вторым по величине поставщиком чипов с точки зрения выручки, а по темпам роста этого показателя она вообще оказалась в аутсайдерах.

реклама

Источник изображения: Gartner

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Зато NVIDIA и AMD порадовали увеличением выручки на 52,7% и 64,4% соответственно, причём последней это позволило войти в первую десятку. Члены этого списка контролируют более половины мировой выручки от реализации полупроводниковых компонентов. Сама NVIDIA поднялась с десятого места на девятое. Успеху же Samsung способствовал рост спроса на микросхемы памяти и высокие цены на этот вид продукции, в итоге компания выручила на 31,6% больше, чем годом ранее. В целом выручка полупроводникового сегмента увеличилась на 25,1% до $583 млрд, впервые преодолев планку в половину триллиона долларов США.