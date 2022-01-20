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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рублёвая цена AMD Radeon RX 6500 XT тоже известна
Но её вчера так никто со страниц нашего сайта и не произнёс.
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Первая фаза анонса Radeon RX 6500 XT состоялась ещё в начале января, но только вчера появились первые обзоры и была оглашена рекомендованная розничная цена новинки в рублях. Последней характеристике авторы публикаций на нашем сайте в силу каких-то причин не уделили должного внимания, но представителям редакции было сложно увернуться от официальной рассылки AMD.

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Источник изображения: AMD

Итак, в русскоязычном варианте пресс-релиза говорилось, что видеокарты Radeon RX 6500 XT в исполнении партнёров AMD должны поступить в продажу в российские торговые сети по рекомендованной цене от 17 999 рублей.

Источник изображения: AMD

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Это лишь начальное значение диапазона, поэтому упрекать производителей в том, что реальные цены окажутся выше, формально могут лишь оторванные от реальности обыватели. На момент подготовки данного материала к публикации видеокарты Radeon RX 6500 XT в нерекламируемых российских магазинах замечены не были.

#amd #видеокарты #rdna 2 #radeon rx 6500 xt #navi 24
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