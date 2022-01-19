После вступления в должность генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) компания взяла на себя обязательства за четыре года освоить пять новых техпроцессов, и на вершине эволюции к 2025 году должен был оказаться техпроцесс Intel 18A, для использования которого потребовались бы литографические сканеры, поддерживающие сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение с высоким значением апертуры. Как поведал на этой неделе совместный пресс-релиз, Intel станет первым покупателем такой системы, получившей обозначение TWINSCAN EXE:5200.
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Эта литографическая машина будет способна обрабатывать по 200 кремниевых пластин в час, компания Intel получит её к 2025 году, когда начнёт осваивать массовое производство чипов по технологии 18A. По сути, соответствующие технологические нормы уже оперируют десятыми долями нанометра, которые получили обозначение «ангстрем». По предварительным данным, серийный выпуск продукции по техпроцессу Intel 18A начнётся во второй половине 2025 года.