Холдинг ASML, базирующийся в Нидерландах, является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, поэтому известие о пожаре на предприятии в Берлине вызвало серьёзную обеспокоенность общественности. На немецкой площадке ASML производила, помимо прочего, держатели для кремниевых пластин, используемые в EUV-сканерах, именно этот участок пострадал от пожара.
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Глава ASML Петер Веннинк (Peter Wennink) на отчётном мероприятии поспешил заверить инвесторов, что даже с учётом очень маловероятных и незначительных последствий пожара для способности компании поставлять сканеры в оговорённых количествах, выручка по итогам текущего года может вырасти на 20%. По итогам прошлого года она выросла почти на треть, до 18,6 млрд евро, поэтому в текущем году легко перевалит за отметку в 20 млрд евро.