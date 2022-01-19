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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML не испугалась последствий пожара и собирается увеличить выручку на 20%
В прошлом году выручка выросла на треть.
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Холдинг ASML, базирующийся в Нидерландах, является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, поэтому известие о пожаре на предприятии в Берлине вызвало серьёзную обеспокоенность общественности. На немецкой площадке ASML производила, помимо прочего, держатели для кремниевых пластин, используемые в EUV-сканерах, именно этот участок пострадал от пожара.

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Источник изображения: ASML

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Глава ASML Петер Веннинк (Peter Wennink) на отчётном мероприятии поспешил заверить инвесторов, что даже с учётом очень маловероятных и незначительных последствий пожара для способности компании поставлять сканеры в оговорённых количествах, выручка по итогам текущего года может вырасти на 20%. По итогам прошлого года она выросла почти на треть, до 18,6 млрд евро, поэтому в текущем году легко перевалит за отметку в 20 млрд евро.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #asml
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