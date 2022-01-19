С деньгами-то каждый может, а корейцы хотят попробовать без них.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

По информации DigiTimes, подразделение Samsung Foundry по контрактному производству полупроводниковых компонентов сейчас располагает более чем сотней клиентов, что позволяет компании рассчитывать на достижение долгосрочной цели по превращению в крупнейшего игрока этого рынка к концу десятилетия.

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Источник изображения: AFP

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По всей видимости, Samsung даже не смущают непропорционально более высокие капитальные затраты TSMC, которые только в этом году могут приблизиться к $44 млрд. Зато в отношении текущего года представители Samsung спокойны – с точки зрения спроса на контрактное производство чипов он будет не хуже, а то и лучше года предыдущего.