По информации DigiTimes, подразделение Samsung Foundry по контрактному производству полупроводниковых компонентов сейчас располагает более чем сотней клиентов, что позволяет компании рассчитывать на достижение долгосрочной цели по превращению в крупнейшего игрока этого рынка к концу десятилетия.
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По всей видимости, Samsung даже не смущают непропорционально более высокие капитальные затраты TSMC, которые только в этом году могут приблизиться к $44 млрд. Зато в отношении текущего года представители Samsung спокойны – с точки зрения спроса на контрактное производство чипов он будет не хуже, а то и лучше года предыдущего.