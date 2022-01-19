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Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung не теряет надежды обойти TSMC к 2030 году
С деньгами-то каждый может, а корейцы хотят попробовать без них.
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По информации DigiTimes, подразделение Samsung Foundry по контрактному производству полупроводниковых компонентов сейчас располагает более чем сотней клиентов, что позволяет компании рассчитывать на достижение долгосрочной цели по превращению в крупнейшего игрока этого рынка к концу десятилетия.

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Источник изображения: AFP

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По всей видимости, Samsung даже не смущают непропорционально более высокие капитальные затраты TSMC, которые только в этом году могут приблизиться к $44 млрд. Зато в отношении текущего года представители Samsung спокойны – с точки зрения спроса на контрактное производство чипов он будет не хуже, а то и лучше года предыдущего.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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