Это произошло и в прошлом квартале.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Попытками разглядеть «луч света в тёмном царстве» на этой неделе отличились аналитики Citigroup, которые заявили, что до середины февраля у акций Intel сохранятся причины для роста, поскольку выручку корпорации будет двигать вверх спрос на компьютеры в корпоративном сегменте.

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Снимок сделан в 2017 году. Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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По итогам прошлого года, впрочем, выручка Intel за счёт этого фактора увеличится всего на $200 млн, но и это неплохо при отсутствии других позитивных факторов. В текущем квартале спрос на ПК и ноутбуки в корпоративном сегменте тоже сохранится на высоком уровне, а вот в долгосрочной перспективе причин для положительной динамики курса акций Intel не наблюдается. По мнению представителей Citigroup, чтобы такие причины появились, компании нужно устранить отставание от конкурентов.