Как богатейший человек мира, он имеет право выражать подобную обеспокоенность.

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Предприятие Tesla в окрестностях Берлина никак не может приступить к серийной сборке электромобилей Model Y, хотя должно было сделать это ещё в конце прошлого года. Слушания по делу о влиянии предприятия на локальную систему водоснабжения должны состояться 11 февраля, но местные власти пояснили, что разрешение на начало производства электромобилей может быть выдано и раньше.

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В свою очередь, как отмечает Reuters, Илон Маск (Elon Musk) со страниц Twitter был вынужден опровергнуть слухи о наличии у него намерений посетить немецкое предприятие 16 января. Фактически, до Берлина он доберётся не ранее середины февраля.

Источник изображения: Reuters

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Попутно самый богатый человек мира отметил, что распространение слухов о маршрутах его передвижения начинает представлять проблему с точки зрения личной безопасности, и это ему не нравится. В подобных случаях, например, обыватели и средства массовой информации нередко используют открытие источники для получения информации о месте нахождения личного самолёта Илона Маска. Его предыдущие визиты в Европу, например, отслеживались именно по этой методике.