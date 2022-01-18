В поисках объектов для дальнейшего повышения цен популярный тайваньский ресурс DigiTimes добрался до центральных процессоров, выпускаемых контрактными производителями. Intel только готовится расширить использование услуг TSMC, а AMD уже давно получает свои процессоры от этого тайваньского поставщика. Самые современные процессоры AMD выпускаются TSMC по 7-нм и 6-нм технологиям, а скоро к ним присоединятся и 5-нм процессоры.
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По мнению тайваньских источников, сильнее всего будут повышены цены на процессоры, выпускаемые с использованием передовой литографии – от 7 нм и ниже. TSMC вынуждена повышать цены на свои услуги из-за растущих затрат на расширение производственных мощностей и освоение новых технологий, а также рост цен на сырьё. Понятно, что в определённый момент поставщики процессоров будут вынуждены перенести рост своих затрат на стоимость конечной продукции для потребителей.