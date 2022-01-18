Строительство вот-вот начнётся.

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Выход на свободу в августе прошлого года наследника империи Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) способствовал положительному решению вопроса о строительстве в США ещё одного предприятия компании по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Как отмечает Business Korea, на прошлой неделе власти Техаса выделили корейской компании дополнительные площади под строительство нового предприятия, которое начнётся в текущем полугодии.

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Источник изображения: Samsung

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Samsung получит в пользование около 513 га земли на стыке округа Уильямсон и города Тейлор в штате Техас, новое предприятие будет возведено в нескольких десятках километров от уже существующего в столице штата. Продукцию новое предприятие начнёт выдавать во второй половине 2024 года, и Samsung Electronics до сих пор не пояснила, какие техпроцессы будут использоваться на новой американской площадке. Бюджет стройки достигнет $17 млрд.