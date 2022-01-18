К первой годовщине своего пребывания на посту генерального директора Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) записал видеообращение на страницах социальной сети LinkedIn, использовав в своей речи весьма своеобразные художественные приёмы. Он сравнил выход процессоров Alder Lake с событием, способным отправить AMD в зеркало заднего вида в воображаемой гонке за лидерство на потребительском рынке.
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По словам главы Intel, именно процессоры Alder Lake позволят этой компании вернуть лидерство и никогда более не уступать его AMD. Видеть соперника перед своей импровизированной гоночной машиной компания Intel более не когда не сможет, как иносказательно объяснил руководитель процессорного гиганта. Он также пообещал коллегам максимально проявить себя с лучшей стороны за время пребывания у руля корпорации.