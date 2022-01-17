В этом убеждены тайваньские поставщики соответствующих решений.

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Тайваньский ресурс DigiTimes сообщил, что местные производители систем охлаждения ожидают в текущем году роста спроса на компоненты для жидкостного охлаждения серверных систем. Подобные решения давно не являются новшеством в данном сегменте рынка, и некоторые поставщики даже предлагают охлаждать компоненты методом полного погружения в диэлектрическую жидкость.

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Источник изображения: DigiTimes

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IBM и другие компании давно предлагают использовать нагретую серверными компонентами воду для отопления сопредельных помещений, соответствующие эксперименты уже реализованы на практике. Впрочем, если любители экстремального разгона в этом случае опускают температуру жидкости на входе в систему до уровня гораздо ниже комнатной, то при охлаждении серверного оборудования вода подаётся в систему слегка подогретой. В этом случае на выходе получается готовый для отопления помещений теплоноситель.