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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Интерес пользователей к цифровому юаню достаточно высок, но сфера применения пока ограничена
Каждый десятый китаец имеет техническую возможность расплачиваться цифровым юанем.
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Агентство Reuters сообщило, что эксперимент китайских властей по введению в оборот цифрового юаня демонстрирует противоречивые результаты. С одной стороны, после появления в китайской версии магазина приложений Apple специализированного платёжного клиента для работы с цифровым юанем он оставался самым скачиваемым ПО на протяжении пяти дней, и количество пользователей официальной цифровой валюты КНР за это время увеличилось на 2,5 млн человек.

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Источник изображения: Reuters

С другой стороны, хождение цифровой юань до сих пор имеет преимущественно в десяти географических зонах, а открыть электронный кошелёк для работы с ним можно лишь в избранных банках. Многие предприниматели просто не принимают платежи в электронных юанях, как поясняют пользователи, и платформы Alipay и WeChat Pay остаются более распространёнными альтернативами.

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К октябрю прошлого года количество кошельков с цифровыми юанями в КНР выросло до 140 млн штук. Другими словами, каждый десятый житель страны обладал возможностью рассчитываться официальной государственной криптовалютой. Эксперты утверждают, что популяризации цифрового юаня могут способствовать расчёты в этой валюте за коммунальные и медицинские услуги. В ноябре прошлого года 1,55 млн китайских предпринимателей уже были готовы к работе с платежами в цифровых юанях. Сейчас эта валюта имеет хождение преимущественно в сфере розничной торговли, но со временем она должна охватить и финансовый сектор, а также трансграничные расчёты.

#финансы #китай #криптовалюта #цифровой юань
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