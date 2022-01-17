Процесс находится на ранних этапах.

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На квартальной отчётной конференции TSMC руководству компании не удалось избежать расспросов о расширении географии строительства новых предприятий, поскольку проектам в США и Японии был дан зелёный свет, пусть и после некоторых колебаний.

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Источник изображения: TSMC

Руководство компании пояснило, что при принятии решения о строительстве зарубежной фабрики учитывает множество самых разных факторов. Во главу угла ставится потребность клиентов в наличии локального предприятия. В случае с японским проектом профильное производство будет запущено в формате совместного предприятия с Sony. Это скорее исключение из правил, как пояснили представители TSMC, поскольку обычно компания предпочитает полностью контролировать свой бизнес за пределами Тайваня.

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Попутно было отмечено, что расположение предприятия на территории Японии вовсе не ограничивает круг его клиентов только местными заказчиками. Решение о строительстве предприятия TSMC в Европе ещё не принято, и обсуждения находятся на ранней стадии.