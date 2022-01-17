На квартальной отчётной конференции TSMC руководству компании не удалось избежать расспросов о расширении географии строительства новых предприятий, поскольку проектам в США и Японии был дан зелёный свет, пусть и после некоторых колебаний.
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Руководство компании пояснило, что при принятии решения о строительстве зарубежной фабрики учитывает множество самых разных факторов. Во главу угла ставится потребность клиентов в наличии локального предприятия. В случае с японским проектом профильное производство будет запущено в формате совместного предприятия с Sony. Это скорее исключение из правил, как пояснили представители TSMC, поскольку обычно компания предпочитает полностью контролировать свой бизнес за пределами Тайваня.
Попутно было отмечено, что расположение предприятия на территории Японии вовсе не ограничивает круг его клиентов только местными заказчиками. Решение о строительстве предприятия TSMC в Европе ещё не принято, и обсуждения находятся на ранней стадии.